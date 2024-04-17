عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مستوحاة من أفلام المافيا.. نسخ فاخرة من iphone 15 مش هتصدق سعرها

كافيار الروسية تطلق
كافيار الروسية تطلق مجموعة iPhone 15 Pro الجديدة المستوحاة م

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، عن أحدث إصداراتها الفاخرة من هواتف iphone 15 Pro، من خلال توسيع مجموعة Desperado بخط جديد مستوحى من أفلام المافيا الشهيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، قامت العلامة التجارية الفاخرة "كافيار" بإطلاق تشكيلة "Desperado Mafia" بثلاثة تصميمات مخصصة من هواتف iPhone 15 Pro، يشير كل منها إلى فيلم عصابات مختلف.

 

بأكثر من 450 ألف جنيه.. "نسخ فاخرة" لهاتف آيفون الجديد

مرصع بالذهب والألماس.. شاهد آيفون عيد الحب بـ مليون و860 ألف جنيه

 

كافيار الروسية تطلق مجموعة iPhone 15 Pro الجديدة المستوحاة من أفلام المافيا الشهيرة

تتميز مجموعة "كافيار" الجديدة ذات الإصدار المحدود بمواد فاخرة مثل هيكل مطلي بالتيتانيوم الأسود مع لمسات باللون الذهبي، إلى جانب النقوش والزخارف التي تشيد بموضوعات الأفلام.

وأوضحت الشركة الروسية المعروفة بمنتجاتها الباهظة من الهواتف الذكية المتطورة، أن الطراز الخاص المستوحي من فيلم العراب أو Godfather، يجسد القوة والتأثير ويعد رمزا للسلطة لأولئك الذين يقدرون أفلام العصابات الكلاسيكية ولمسة الرجولة.

ويأتي طراز iPhone 15 Pro Godfather، مع جسم من التيتانيوم الأسود مع لمسات ذهبية ذات مظهرا أنيقا، يكمله نقش "العراب" واقتباس من الفيلم: "إنه ليس شخصيا، إنه مجرد عمل".

iphone 15 Pro Godfather

ويتميز طراز iPhone 15 Pro Revenge، بالروح القتالية والقوة في عصر العصابات، ويندمج التيتانيوم الأسود المزخرف مع إدخالات مطلية بالذهب لتصميم يجذب الانتباه.

وزينت “كافيار” هذا الطراز بقطعة مركزية عبارة عن جمجمة مقسمة بشفرة، ترمز إلى النضال والقوة، وتعكس الصورة الظلية للشخصية الرئيسية في فيلم الانتقام "Revenge"، الذي تقدمه كهاتف مميز للقادة الذين يتبنون التحديات.  

iphone 15 Pro Revenge

ويحتفل نموذج iPhone 15 Pro Capone، بالمرونة والشجاعة ويأتي مع أزواج من التيتانيوم الأسود مع نقوش لثقوب الرصاص واقتباس تحفيزي من الفيلم: “لا تتوقف أبدا عن القتال حتى تنتهي المعركة”، وتضع “كافيار” هذا الهاتف كرمز للشجاعة، ويحث المستخدمين على التغلب على العقبات والمثابرة.

iphone 15 Pro Capone

وأعلنت “كافيار” أن كل هاتف محدود الإصدار يقتصر فقط على 99 وحدة فقط لكل طراز، في صندوق ذات طابع خاص مع لمسة من الفخامة، تهدف العبوة إلى نقل تجربة فاخرة، مع قطع معدنية ذهبية تضيف وزنا وشعار “Caviar Royal Gift” داخل الغطاء يعزز الشعور بالحصرية.

وبالنسبة للسعر، تبدأ أسعار المجموعة المحدثة من مجموعة “كافيار” المستوحاة من أفلام  “العصابات”، من 8060 دولارا (أي ما يعادل 390 ألف و915 جنيها مصريا)، لنماذج iPhone 15 Pro بسعة 128 جيجابايت، بينما يبلغ أغلى طراز من هاتف iPhone 15 Pro Max بسعة 1 تيرابايت، مقابل سعر 10270 دولارا (أي ما يعادل 498 ألف و102 جنيها مصريا).

كافيار الروسية تطلق مجموعة iphone 15 Pro الجديدة المستوحاة من أفلام المافيا الشهيرة
iphone 15 كافيار Caviar آيفون 15 برو Desperado Mafia iphone 15 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

ميدو يكشف عن لاعب لا يستحق التواجد في الأهلي| تفاصيل

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

ميدو يثير الجدل حول لاعب بالأهلي: الناشئون أفضل منه

موضوعات متعلقة

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل 5G من إنفينيكس بمميزات مذهلة هتبهرك

تصميم ساحر بسعر غير متوقع.. وحش شاومي الجديد في إصدار محدود

رسميا.. جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 15 لهذه الهواتف

بتصميم عصري وإمكانات جديدة .. نوكيا تعيد إحياء أشهر هواتفها الكلاسيكية

ببطارية تدوم 38 ساعة.. إيربودز متطورة من Realme برخص التراب

ماسنجر يقضي على واتساب.. مزايا رهيبة تصل دردشة فيسبوك على الموبايل

وحش الفئة المتوسطة.. أحدث موبايل أوبو بقدرات فائقة ضد الماء والسقوط

سعر خرافي وكاميرا مذهلة.. موبايل Leitz 3 عملاق التصوير الجديد من لايكا

ترشيحاتنا

وزير النقل: وصول 914 عربة سكة حديد جديدة من المجر حتى الآن

الخشت: جامعة القاهرة الأول مصريًا والثانية أفريقيًا في الآداب والعلوم الإنسانية

بصواريخ ومدفعية.. حزب الله يستهدف تجمعات جنود الاحتلال على الحدود مع لبنان

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

تراجع تام عن موقفها.. إيطاليا تفتح النار على إسرائيل من أجل غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

قصة شعر مختلفة.. يسرا تصدم متابعيها بصور جديدة | شاهد

قرار حاسم من «التعليم»|اتهام مدرسة دولية بالترويج للمـ.ثـ.لـ.ية بين طلبة الابتدائي.. وهذه العقوبة القانونية

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ