مستوحاة من أفلام المافيا.. نسخ فاخرة من iphone 15 مش هتصدق سعرها

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، عن أحدث إصداراتها الفاخرة من هواتف iphone 15 Pro، من خلال توسيع مجموعة Desperado بخط جديد مستوحى من أفلام المافيا الشهيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، قامت العلامة التجارية الفاخرة "كافيار" بإطلاق تشكيلة "Desperado Mafia" بثلاثة تصميمات مخصصة من هواتف iPhone 15 Pro، يشير كل منها إلى فيلم عصابات مختلف.

كافيار الروسية تطلق مجموعة iPhone 15 Pro الجديدة المستوحاة من أفلام المافيا الشهيرة

تتميز مجموعة "كافيار" الجديدة ذات الإصدار المحدود بمواد فاخرة مثل هيكل مطلي بالتيتانيوم الأسود مع لمسات باللون الذهبي، إلى جانب النقوش والزخارف التي تشيد بموضوعات الأفلام.

وأوضحت الشركة الروسية المعروفة بمنتجاتها الباهظة من الهواتف الذكية المتطورة، أن الطراز الخاص المستوحي من فيلم العراب أو Godfather، يجسد القوة والتأثير ويعد رمزا للسلطة لأولئك الذين يقدرون أفلام العصابات الكلاسيكية ولمسة الرجولة.

ويأتي طراز iPhone 15 Pro Godfather، مع جسم من التيتانيوم الأسود مع لمسات ذهبية ذات مظهرا أنيقا، يكمله نقش "العراب" واقتباس من الفيلم: "إنه ليس شخصيا، إنه مجرد عمل".

iphone 15 Pro Godfather

ويتميز طراز iPhone 15 Pro Revenge، بالروح القتالية والقوة في عصر العصابات، ويندمج التيتانيوم الأسود المزخرف مع إدخالات مطلية بالذهب لتصميم يجذب الانتباه.

وزينت “كافيار” هذا الطراز بقطعة مركزية عبارة عن جمجمة مقسمة بشفرة، ترمز إلى النضال والقوة، وتعكس الصورة الظلية للشخصية الرئيسية في فيلم الانتقام "Revenge"، الذي تقدمه كهاتف مميز للقادة الذين يتبنون التحديات.

iphone 15 Pro Revenge

ويحتفل نموذج iPhone 15 Pro Capone، بالمرونة والشجاعة ويأتي مع أزواج من التيتانيوم الأسود مع نقوش لثقوب الرصاص واقتباس تحفيزي من الفيلم: “لا تتوقف أبدا عن القتال حتى تنتهي المعركة”، وتضع “كافيار” هذا الهاتف كرمز للشجاعة، ويحث المستخدمين على التغلب على العقبات والمثابرة.

iphone 15 Pro Capone

وأعلنت “كافيار” أن كل هاتف محدود الإصدار يقتصر فقط على 99 وحدة فقط لكل طراز، في صندوق ذات طابع خاص مع لمسة من الفخامة، تهدف العبوة إلى نقل تجربة فاخرة، مع قطع معدنية ذهبية تضيف وزنا وشعار “Caviar Royal Gift” داخل الغطاء يعزز الشعور بالحصرية.

وبالنسبة للسعر، تبدأ أسعار المجموعة المحدثة من مجموعة “كافيار” المستوحاة من أفلام “العصابات”، من 8060 دولارا (أي ما يعادل 390 ألف و915 جنيها مصريا)، لنماذج iPhone 15 Pro بسعة 128 جيجابايت، بينما يبلغ أغلى طراز من هاتف iPhone 15 Pro Max بسعة 1 تيرابايت، مقابل سعر 10270 دولارا (أي ما يعادل 498 ألف و102 جنيها مصريا).