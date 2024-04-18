تخصيص قطعة أرض بالفيوم لاستخدامها في استزراع غابة شجرية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٤ بتخصيص مساحة ۱۷۰.۰۱ فدان تقريبا تعادل (٧١٤١٧۱م٢) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها في استزراع غابة شجرية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

