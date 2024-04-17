عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير مشروع قوى عاملة مصر: المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية “مجانية” وتخصصاتها متطورة

القائم بأعمال مدير
القائم بأعمال مدير مشروع قوى عاملة مصر

أكد محمد فوزي، القائم بأعمال مدير مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجحت في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني بمصر وذلك من خلال تقديم نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، الذي جذب فئات كثيرة من الطلاب المصريين ربما لم يكونوا ليفكروا في الالتحاق بمدارس فنية لولا وجود هذا النموذج المتطور.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي"إديوتك مصر"، الذي يقام هذا العام تحت رعاية المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ.

وأشار  محمد فوزي، القائم بأعمال مدير مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ،  إلى قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بإطلاق النموذج الدولي من هذه المدارس بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، وهي المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية iATS التي أصبحت موجودة في ثمانية محافظات والتعليم فيها بالمجان وتدرس الطلاب تخصصات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتيكس والبرمجيات والتجارة الحديثة لتعدهم للمنافسة في السوق المحلي والعالمي.

 وعن المناهج المبنية على جدارات، قال  محمد فوزي، القائم بأعمال مدير مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID  : إن المشروع طور على مدار السنوات الماضية 17 تخصصا مبني على جدارات من بينها 9 مناهج خاصة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأشار "فوزي" إلى أن هذه التخصصات تم تحويل بعضها لتصبح متاحة رقميا، وأن الUSAID قامت بما يسمى الgamification للمناهج، أي تدريسها للطلاب من خلال ألعاب إلكترونية و جاري حاليا العمل على رقمنة الجزء المتبقي منها بمعايير عالية الجودة.

وأوضح محمد فوزي، القائم بأعمال مدير مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ،  إلى قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ،  أن مشروع قوى عاملة مصر، يحرص دائما على دعم الفرص التي تمكن شركاءه وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مواكبة تطور العصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

الرئيس : إجبار المدنيين الفلسطينيين على النزوح أمام صمت المجتمع الدولي

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله .. هل يعاقب النائم عنها ؟

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة

بنك الطعام المصري يعلن عن تنفيذ برنامج "فيتامين د"للوقاية من هشاشة العظام

السعودية .. حدث مهم في المدينة المنورة يخص رحلة العمرة

لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع العاهل البحريني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها | شاهد

لو بتعمل دايت.. فوائد مذهلة للرجيم

إطلالة لافتة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ