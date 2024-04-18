أدعية شهر شوال المستحبة.. أدرك صيام الست من شوال

أدعية شهر شوال المستحبة، يعتبر شهر شوال هو الشهر العاشر في التقويم الهجري، وهو من الأشهر الهجرية المميزة لما فيه من صيام الست من شوال، ويعتبر صيام ستة أيام من شوال من الأعمال الصالحة المستحبة، وذلك بعد عيد الفطر المبارك. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر"، وهذا يعني أن الصائم يحصل على أجر صيام الدهر كله.



وينصح المسلمون بالاستغفار والتوبة والدعاء في شهر شوال، وتجديد العهد بالله للتمسك بالطريق الصحيح والابتعاد عن الذنوب بالاضافة إلى الاحتفال بعيد الفطر في شهر شوال، حيث يعتبر هذا الاحتفال عبادة.

ومن أدعية شهر شوال المستحبة يا ودود يا من أسميت نفسك بأرحم الراحمين، اللهم إني أسألك باسمك الودود أن تنزل الود والمحبة في قلبي وتسخر لي من عبادك الصالحين.. ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين".

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. –اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي

اللهم ثبتنا على ما كنا عليه من بر وطاعة وإحسان فى أيام رمضان ،و ثبت قلوبنا على الحق في امرك، والدعوة إليك والصبر فيك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين .

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

-اللهم ثبتنا على طاعتك ابدا ما ابقيتنا وأبقي حالنا على الحال الذي يرضيك عنا ...اللهم ثباتا على الصيام والقيام و الأذكار والأوراد ...اللهم وكما ثبت الأرض والجبال ثبتنا على أطيب حال واجعل قلوبنا واعمالنا كلها خالصة لك على كل حال واجعلنا حالنا حال أهل الرضا بما قسمت والفرح بما مننت وأعطيت، سبحانك يا من يحول بين المرء و قلبه املأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك.

-اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه ، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرا مما كنا فيه يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم.

أدعية شهر شوال مكتوبة

أدعية شهر شوال مكتوبة يبحث الكثير من المسلمين عن أدعية شهر شوال مكتوبة، ويحظى شهر شوال بأهمية في السنة الهجرية لأنه يلي عيد الفطر المبارك، ويجب على كل مسلم الاستغلال الأمثل لشهر شوال بمواصلة العبادة والتقرب إلى الله تعالى، وصيام ستة أيام في هذا الشهر يعد خيرًا وأجرًا كبيرًا. ويجب أن يحرص المسلمون على إعادة الروح والنشاط بعد شهر رمضان وتفادي الكسل والتراخي في هذا الشهر.

ويستحب أن يقول المسلم في أدعية شهر شول مكتوبة اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه ، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرا مما كنا فيه يا رب العالمين…اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم.

-يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، آمن روعتي..

-يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحا".

-اللهم اجعلني من المقبولين والمغفور لهم في هذا الشهر الكريم.

-اللهم ارزقني العمرة في بيتك الحرام في هذا الشهر المبارك.

-اللهم اجعل لي في هذا الشهر الفضيل حظاً في الأجر والثواب.

-اللهم اجعل هذا الشهر علينا شهر خير ورحمة وغفران.

-اللهم اهدنا في هذا الشهر وثبتنا على الطريق الصحيح.

اللهم بارك لنا في رزقنا وأعمارنا في هذا الشهر.

-اللهم اشفي كل مريض وأعن كل محتاج في هذا الشهر الكريم.

-اللهم اجعل في قلوبنا الخشوع والتقوى في هذا الشهر.

-اللهم ارزقنا صيام ستة أيام من شوال وقبلها بالعتق من النار.

اللهم اجعل هذا الشهر شاهداً لنا لا علينا وارزقنا فيه التوفيق والسداد.

اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستغفرونك في هذا الشهر.

اللهم اجعلنا من الذين يعتكفون في مساجدك في هذا الشهر المبارك.

اللهم ارحمنا برحمتك في هذا الشهر واغفر لنا ذنوبنا.

اللهم احفظنا من الفتن والمحن في هذا الشهر.

اللهم اجعل هذا الشهر بداية لنا للتوبة والاستغفار.

اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان في هذا الشهر.

اللهم اجعل هذا الشهر شاهداً لنا لا علينا في قيام الليل.

اللهم اهدنا وسددنا في هذا الشهر لما تحبه وترضاه.

"مع بداية شهر شوال ربي إني قد فوضت أمري إليك فاهدني إلى ما تحبه وترضاه وقدر لي الخير حيث كان، وارضني به..

يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّال لما يريد".

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد"

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

"اللهم ارزقني ثواب صيامها وقيامها صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيها الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيها من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيها".

"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين".

دعاء شوال

دعاء شوال ، يعد الدعاء هو وسيلة للتواصل مع الله والتضرع إليه بالحاجات والأمنيات، ويعتبر من الأعمال المستحبة في الشرع الشريف ، كما أنه لم يرد نص بدعاء معين يقوله المسلم في شهر شوال لكن باب الدعاء واسع ، وفيما يلي بعض الأدعية التي يستحب قولها في الصباح والمساء

اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني أعوذ بك من الشك والشكوك، والجبن والهرم، والكسل والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات.

اللهم اجعلنا ممن يراك في كل شيء، ويذكرك في كل حال، ويشكرك على كل نعمة، ويعرفك بحق معرفتك.

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرداً غير مخز ولا فاضح.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين.

رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

اللهم إني أعوذ بك من الشرور ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إني أعوذ بك من الكبر والهم والحرمان.

