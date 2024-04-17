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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ جملة مثيرة | عمر كمال يرد على منتقديه بسبب هذه الصورة

صدى البلد

أعرب مطرب المهرجانات عمر كمال عن استيائه الشديد بعد تعرضه لحملة انتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية عقب ظهوره بسيارات فارهة برفقة حمو بيكا وحسن شاكوش، وحملت هذه السيارات أسمائهم على اللوحات المعدنية أثناء تصويرهم فيديو كليب.

ونشر عمر كمال عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو وقال: لما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان بيخش عليا عربية ماركات عالية مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، اشمعنا أنا؟

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

أسماؤهم على لوحات سيارات فارهة|عمر كمال وبيكا وشاكوش يثيرون الجدل بالسوشيال ميديا


وتحدث الفنان عصام صاصا، عن المشكلة بينه وبين عمر كمال وحمو بيكا: “مشكلتي كانت مع إدارة أعمال عمر كمال .. وساب بيكا ومسك إدارة أعمالي فكان بيكرهني فى حمو بيكا ومكنتش أعرفه ساعتها".

وأضاف الفنان عصام صاصا:"كان بيفضل يحكيلي عن حمو بيكا حاجات وحشة وعارف أنه مش فيه الصفات دي.. وكان بيكا بيحاول يوصلي فى أى وقت الشخص دا يبعده ومكنش هناك لغة تواصل بينا".

وتابع الفنان عصام صاصا: “عمر كمال أنا كنت متضايق منه فى أنه من فترة كان عامل أغنية مع حمو بيكا وسجلنا أنا وهو أغنيتين مع بعض وأخدت واحدة وهو أخد أغنية عندي.. وجيت نزلت الأغنية بتاعتي أغنيته اللي معاه نزلها وصوتي أتشال وجه بداله حمو بيكا ومتشهرتش لأني قفلتها فى نفس اليوم".

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