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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا من كواليس أحدث أغنيات الثلاثي عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش، وإلى جوار كل منهم سيارة تحمل لوحة بإسم صاحبها.

سيارات مطربي المهرجانات

جدل لوحة سيارات شاكوش وبيكا

ظهر حسن شاكوش بجوار سيارة من طراز بي إم دبليو X4 فيراني اللون والتي يبلغ سعرها 5.1 مليون جنيه بلوحة "ح س ن 666".

كما ظهر حمو بيكا بسيارة مرسيدس بنز G-63 بيضاء والتي يبلغ سعرها نحو 7.7 مليون جنيه وتحمل لوحات "ح م و 333".

لم يختلف عمر كمال عن بيكا، حيث ظهر بسيارة مرسيدس بنز G-63 ولكنها سوداء اللون وتحمل أرقام وحروف "ع م ر 1".

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وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل حول ظهور الثلاثي بسيارات فارهة يعتقد أن ملكيتها تعود إليهم، إذ أن كل منها تحمل لوحة بإسم مالكها.

وتساءل البعض عن كيفية الحصول على لوحة سيارة مميزة تحمل اسم مالكها وأرقام خاصة من اختياره الشخصي.

كيف تحصل على لوحة سيارة بأسمك؟

 وزارة الداخلية عبر موقع "لوحتك دوت كوم" لمزادات لوحات السيارات للمواطنين إمكانية تكوين لوحات بحروف وأرقام مميزة والتزايد على شرائها.

سيارات مطربي المهرجانات 

يمكن تكوين لوحتك الخاصة وطرحها في مزاد علني للحصول على حق استخدامها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع لوحتك دوت كوم بالضغط هنا

2- تسجيل الدخول واستيفاء البيانات المطلوبة بشكل صحيح

3- اضغط على "كون لوحتك"

4- وضع الأرقام والحروف التي ترغب في استخراج اللوحة بها

5- إرسال طلب لإدارة الموقع لإدراج اللوجة في أقرب مزاد

6- في حال الفوز بحق استخدام اللوحة يتم دفع قيمتها نقدًا بأحد البنوك أو من خلال البطاقات الائتمانية.

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