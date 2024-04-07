تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الثامنة والعشرون من برنامجه «رامز جاب من الاَخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

حسن شاكوش وريم طارق

تعليق مثير من حسن شاكوش

واضطر الفنان رامز جلال لعدم استكمال فقرات برنامجه "رامز جاب من الآخر" بعد اشتباك مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع طليقته ريم طارق ورفضهما استكمال البرنامج.

وحاول رامز جلال الصلح بينهما أكثر من مرة ولكن بلا فائدة، حيث طلبت "ريم" عدم استكمال البرنامج في وجود طليقها حسن شاكوش، وعلى الجانب الآخر رفض "شاكوش" استكمال المقلب ليقوم "رامز" بإيقاف الحلقة وعدم استكمالها، وقال: "الحلقة باظت".

وفي أول تعليق من المطرب حسن شاكوش قال في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو “إنستجرام”: «بداية أحب أن أهنئ الجمهور بقرب قدوم عيد الفطر، وأقول لكل شخص كان ينتظر مشاهدة الحلقة الخاصة باستضافتي مع الفنان رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر: حقكم عليا، متزعلوش، كنت عاوز أقدم لكم أفضل حاجة، أحسن برنامج، في جو رمضاني، كنت عاوز الناس تتبسط، أنا آسف على ما شاهده الناس في الحلقة، لعدم اكتمال الحلقة».

وأضاف: «رامز كان مفكر إن الموضوع عادي بينا، محصلش نصيب أن يتم استكمالها، كنت أريد أن أكمل التصوير لوحدي». مشددًا: "مكنتش أعرف إن معايا ضيف تاني في الحلقة، وكانت مفاجأة".

ويُعرض برنامج رامز جلال بعد الإفطار مباشرةً، وتحديدًا في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت مصر، و7:18 بتوقيت مكة المكرمة.

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، آيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، حمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وآيتن عامر وسمية الخشاب، وباسم سمرة وأحمد السقا.