انفعال وعصبية ورعب.. عبد المنعم والونش يقعان في فخ رامز جاب من الآخر

مفاجأة غير متوقعة في ضحية مقلب رامز جاب من الأخر اليوم الجمعة

رامز جاب من الآخر.. انفعال وعصبية عبدالمنعم والونش بعد الوقع في الطرنش

رامز جاب من الآخر.. رعب عبدالمنعم والونش في الغرفة السوداء

رامز جاب من الآخر.. رعب عبدالمنعم والونش بعد مواجهة نعامة رامز

وقع اللاعب الدولي محمد عبد المنعم نحم النادي الأهلي ومنتخب مصر، واللاعب الدولي محمود الونش نجم منتخب مصر ضحايا مقلب الفنان رامز جلال، برنامج "رامز جاب من الاخر" والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

أصيب اللاعبين بحالة من الرعب بعد الوقع في الغرفة السوداء، خلال أحداث مقلب رامز جاب من الآخر.

وأصيب اللاعبين بحالة من العصبية بعد الوقوع في الطرنش والمياه خلال أحداث مقلب رامز جلال، قبل أن يواجهها نعامة رامز جلال، خلال أحداث المقلب.



كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.









