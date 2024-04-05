عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفعال وعصبية ورعب.. عبد المنعم والونش يقعان في فخ رامز جاب من الآخر

مقلب رامز جلال
مقلب رامز جلال

مفاجأة غير متوقعة في ضحية مقلب رامز جاب من الأخر اليوم الجمعة 

رامز جاب من الآخر.. انفعال وعصبية عبدالمنعم والونش بعد الوقع في الطرنش
رامز جاب من الآخر.. رعب عبدالمنعم والونش في الغرفة السوداء 
رامز جاب من الآخر.. رعب عبدالمنعم والونش بعد مواجهة نعامة رامز 

وقع اللاعب الدولي محمد عبد المنعم نحم النادي الأهلي ومنتخب مصر، واللاعب الدولي محمود الونش نجم منتخب مصر ضحايا مقلب الفنان رامز جلال، برنامج "رامز جاب من الاخر" والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

أصيب اللاعبين بحالة من الرعب بعد الوقع في الغرفة السوداء، خلال أحداث مقلب رامز جاب من الآخر.

وأصيب اللاعبين بحالة من العصبية بعد الوقوع في الطرنش والمياه خلال أحداث مقلب رامز جلال، قبل أن يواجهها نعامة رامز جلال، خلال أحداث المقلب.


كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.
 


 


 

رامز رامز جلال الأهلى الفنان رامز جلال النادي الأهلي برنامج رامز جاب من الاخر برنامج رامز رامز جاب من الاخر عبد المنعم ضحية مقلب رامز محمد عبد المنعم مقلب الفنان رامز جلال مقلب رامز جاب من الآخر مقلب رامز جلال نجم منتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

رامز جاب من الآخر.. رد فعل عبد المنعم والونش بعد مواجهة النعامة

ترشيحاتنا

كل مزايا أبناء المهنة المصريين | الصحفيين تتبنى مطالب زملاء النقابة الفلسطينيين

استعدادات استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني .. شاهد

هل نقوم ليلة القدر كلها أم يكفي قيام بعضها؟.. رأي الفقهاء

والد ضحية شبرا الخيمة: عندما أصيب ابني بالعيار الناري أسرعت وراء الجاني..شاهد المفاجأة

أعلى عائد.. شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر| 375 ألف جنيه هدية

رونالدو وماني على دكة بدلاء النصر أمام ضمك بالدوري السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. مكملات غذائية تضر الكبد

أبل تسرح 600 موظف بعد تخليها عن السيارات الكهربائية

قبل العيد| حيل علاجات منزلية للتخلص من مشاكل الشعر

المداح 4 الحلقة 27 | سرقة صابر .. والنمرود يتوعد مليكة

فيديو

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ