أخبار الفن.. تعليق حسن شاكوش على أزمة مقلب رامز جلال وإياد نصار يكشف سر حماسه لأعمال الـ15 حلقة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة الراحلة ناهد شريف، والتي تعد واحدة من جميلات السينما المصرية .

ولدت ناهد الشريف في 1 من يناير عام 1942 بمركز الواسطى في محافظة بني سويف، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1981، عن عمر ناهز 39 عامًا.

ظهر حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، في بث مباشر علق فيه علي حلقته ضمن برنامج رامز جلال .

وقال حسن شاكوش: عايز أقول لجمهوري متزعلوش حقكم عليا كنت عايز أقدم ليكم أحسن حاجة وحلقة حلوة عشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تنبسط وقلت الناس تبقى مبسوطة بالحلقة، وقلت أنا عارف أني رايح لرامز بالرغم أي حاجة هتحصل بس قلت مش مهم المهم الناس تنبسط.

نشر الرابر ويجز عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة تجمعه بوالدته المنتقبة.

أكد الفنان إياد نصار أنه أصبح من المتحمسين للأعمال التي تدور أحداثها في إطار 15 حلقة، خاصة التي تعرض خلال شهر رمضان.

وقال إياد نصار لـ صدى البلد: أصبحت من المتحمسين لفكرة 15 حلقة خصوصا في رمضان، فالأعمال التي تعتمد على 30 تكون هناك إشكالية بها خصوصا في السيناريو، وهذه الإشكالية تنتقل بعد ذلك للإنتاج والتمثيل.