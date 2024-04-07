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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إياد نصار: أصبحت من المتحمسين لمسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان

اياد نصار
اياد نصار

أكد الفنان  إياد نصار أنه أصبح من المتحمسين للأعمال التي تدور أحداثها في إطار 15 حلقة، خاصة التي تعرض خلال شهر رمضان. 

وقال إياد نصار لـ صدى البلد: أصبحت من المتحمسين لفكرة 15 حلقة خصوصا في رمضان، فالأعمال التي تعتمد على 30 تكون هناك إشكالية بها خصوصا في السيناريو، وهذه الإشكالية تنتقل بعد ذلك للإنتاج والتمثيل.  

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وأضاف إياد نصار: الأعمال التي تعتمد علي 30 حلقة وتعرض في شهر رمضان الكريم، حين تبدأ تصويرها يكون الكاتب قد انتهي من كتابة عدد قليل من الحلقات، لكن في الأعمال التي تعتمد علي 15 حلقة نسطيع أن نضبط العمل وتحل مشاكله، خاصة إذا ما كان المؤلف قد انتهي من 7 حلقات، فإنه حينها يكون أنهي نصف أحداث العمل .  

واستطرد إياد نصار: مشكلة الـ 30 حلقة، أنها في بعض الأحيان تكون الفكرة جيدة، ولكن تقع في فح قلة الأحداث. 

اياد نصار الفنان إياد نصار شهر رمضان الكريم شهر رمضان صلة رحم

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