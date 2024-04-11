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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حضر العيد برفقة أسرته| رسالة من اللاعب أحمد رفعت للجمهور عقب خروجه من المستشفى

أحمد رفعت
أحمد رفعت

أعلنت إدارة فريق مودرن فيوتشر، برئاسة وليد دعبس، خلال الساعات الماضية خروج أحمد رفعت من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة.

اللاعب أحمد رفعت

ووضع الأطباء برنامجاً وقائيا لـ أحمد رفعت تحت إشراف طبيب متخصص بعدما غادر قبل أيام العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وقبلها أعلنت إدارة مستشفى زمزم في الإسكندرية مغادرة اللاعب، مقر المستشفى إلى مستشفى آخر بالقاهرة في سيارة رعاية مجهزة.

وأوضح الفريق الطبي أن القرار جاء بعد ثبات حالة اللاعب الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي، واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة.

وأوضح الطاقم الطبي أن قرار النقل جرى أيضا بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وبالتنسيق بين نادي فيوتشر والفريق الطبي المسؤول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

واستجاب قلب أحمد رفعت لمحاولات الإنقاذ المضنية التي بذلها الأطباء منذ سقوطه مغشيا عليه بمباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري. 

وأوضح الأطباء أن أحمد رفعت لاعب فيوتشر كانت استجابته بطيئة للغاية وأخيرا استجاب القلب للنبض بعد 35 صدمة كهربائية على القلب وتم إحضار استشاري قلب من خارج المستشفى، وكان أكد الأطباء استقرار حالة اللاعب أحمد رفعت ولكن تم إبقاؤه في المستشفى لعدة ساعات من أجل الملاحظة.

وقال رفعت عقب خروجه من المستشفى: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتوجه بالشكر إليكم بسبب دعواتكم ودعمكم لي خلال الفترة الماضية وأيضا مجهود الأطباء الاستثنائي".

وتابع: "بفضل الله ودعواتكم ومساعدة الأطباء وصلت للمرحلة الحالية وتخطيت المرحلة الصعبة واستقرت الأمور بشكل كبير".

وأضاف: "أشكر كل من تواصل معي وزارني، وليس لدي ما أفعله سوى شكرهم من قلبي، وإن شاء الله الجميع يكون في خير وسعادة وصحة".

الحالة الصحية لأحمد رفعت

كانت بداية سقوط أحمد رفعت مغشيا عليه خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية وتوقف عضلة قلبه لمدة تقترب من الساعتين يوم 11 مارس الماضي خلال لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 16 بالدوري المصري.

وأكد مسئولو إستاد الإسكندرية، أن اللاعب تعرض لهبوط مفاجئ في الملعب وتم نقله للمستشفى.

وتوجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ولاعبو الفريق إلى المستشفى التي تواجد بها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر.

وسيطرت حالة من الهلع والخوف على جميع الحاضرين داخل ملعب ومدرجات استاد الإسكندرية لمتابعة مباراة الاتحاد السكندري أمام ضيفه فيوتشر في الدوري المصري، بعد سقوط اللاعب أحمد رفعت في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة مغشيًّا عليه ويفقد الوعي، لتدخل سيارة الإسعاف ويتم نقله سريعًا إلى المستشفى بعد أن دخل في غيبوبة نتيجة تدخل من أحد لاعبي الاتحاد السكندري.

وكان عدداً من لاعبى مودرن فيوتشر قد حرصوا على زيارة زميلهم أحمد رفعت، فى المستشفى الذى يعالج به فى القاهرة.

ووجه مسؤولو فيوتشر رسالة شكر لجميع طوائف الشعب المصري التي لم تتوقف عن الدعاء والسؤال عن اللاعب، لتكون الأخبار السعيدة متزامنة مع الأيام المباركة بختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك أتم الله به فرحتكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وبلادنا في خير ورخاء.

من جانبه أكد الدكتور عمرو عثمان، استشاري أمراض القلب، أن اللاعب يعاني من تسارع في ضربات القلب وفي انتظار باقي الفحوصات لمعرفة حالته، واللاعب تحت الملاحظة.

وأضاف أن الوضع الحالي للاعب أفضل من قبل، والوعي تحسن لديه، لكنه لا يزال على جهاز تنفس صناعي.

وأكمل أنه من الوارد أن يكون سبب إغماء اللاعب هو نقص بالأملاح، لأنها هي المسئولة عن ضربات القلب.

وكشف أن قلب أحمد رفعت هو من كان يطالبنا بانقاذه في كل مرة نفقد الامل في عودته للحياة لقد كان يعطينا اشارة وامل صغير فنعاود الجلسا الكهربائية ليتوقف مرة اخري ثم يعاود مرة اخري يطالبنا بالمحاولة باشارة بسيطة انه ما زال ينبض.

وأوضحوا أن الحالة كانت خطرة للغاية وتوقف القلب وكانت العضلة لا تستجيب لكنها استجابت بعد صدمات كهربائية.

وقال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب الأسبق: "دعواتي ودعوات كل المصريين للاعب الخلوق أحمد رفعت بالشفاء، السكتة القلبية عند الشباب الرياضيين من الحاجات الدرامية النادرة وتعتبر 1 في المليون سنويًّا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "المفترض تحت سن الـ35 فإن ما تعرض له أحمد رفعت عبارة عن خلل كهربي في القلب أو اعتلال مفاجئ في عضلة القلب ونادرًا ما تكون جلطة في الشريان التاجي في عمره".

بالفيديو.. أحمد رفعت يطمئن الجماهير على حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

مفاجأة|أحمد رفعت يغادر المستشفى لقضاء العيد مع أسرته.. وهذا موعد عودته للملاعب

وأضاف: "أريكسون لاعب الدنمارك توقف قلبه واتزرع له بعد كده جهاز صدمات ورجع يلعب تاني ومر باختبارات صحية في نظم صحية كبيرة، إذن الخلل الكهربي يحدث فجأة، ولكن يبدو أن أحمد رفعت حس بالدوخة قبلها لأن النزول بتاعه كان غريب، وفقد الوعي قبل ما يقع على الأرض، وما عجبتنيش طريقة الإنعاش بتاعت زمايله والمفترض يبقى فيه تدليك على القلب مش يحرك في رقبته، ولكن التدليك على القلب لأن الـ 5 دقايق بتبقى حاسمة في إنقاذ القلب والمخ، ويتم التدليك على صدره".

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لنادي إيه سي ميلان الإيطالي، تمنى في ال12 من مارس الماضي، الشفاء للاعب أحمد رفعت، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ خلال مباراة فريقه فيوتشر والاتحاد السكندري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ميلان باللغة العربية على منصة «إكس»: «قلوبنا مع عائلة اللاعب المصري أحمد رفعت، وتمنياتنا له بالشفاء العاجل».

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