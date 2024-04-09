بالفيديو.. أحمد رفعت يطمئن الجماهير على حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

تحدث أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر عقب خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري بدوري نايل.

ونشر نادي مودرن فيوتشر فيديو لأحمد رفعت عقب خروجه من المستشفى ينهئ فيه الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

أحمد رفعت يتعرض لوعكة صحية

وتعرض أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، لوعكة صحية؛ إذ سقط مغشيا عليه دون أي تدخلات، خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري، بدوري NILE، يوم 11 مارس الماضي.