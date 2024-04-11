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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الذهب في ثاني أيام العيد.. تعرف على الأسعار الجديدة

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"  لقراءه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2024، حيث شهدت سوق الصاغة انخفاضا في الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

الذهب اليوم في مصر


سجّل سعر  الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا حوالي 3640 جنيه للبيع 3611.5 جنيه للشراء، بحيث هبطت الأسعار بنحو 5.75 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأعلى فئة حوالي 3185 جنيهات للبيع و 3160 جنيها للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 5 جنيهات.

 

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سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2730 جنيه للبيع و 2708.5 جنيه للشراء، وخسر العيار نحو 4.25 جنيه.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2123.25 جنيه للبيع و 2106.75 جنيه للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 3.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر


وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 25480 جنيها للبيع و 25280 جنيه للشراء، وسجل انخفاض يقدر بنحو 40 جنيها، والأونصة حوالي 2334  دولار  للبيع 2333 $  دولار للشراء، بارتفاع نحو 2 دولار.


سعر مصنعية الذهب والدمغة


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا


يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأعيرة الذهبية الذهب عيار 18 الذهب عيار 21

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