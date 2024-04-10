أسماؤهم على لوحات سيارات فارهة|عمر كمال وبيكا وشاكوش يثيرون الجدل بالسوشيال ميديا

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مؤدو المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وهم يقفون بجانب ثلاث سيارات فارهة ما اثار الجدل بين المتابعين.

وحملت لوحات السيارات التي ظهرت في الصورة، الأحرف الأولى من أسماء المطربين، فظهرت سيارة حسن شاكوش بلوحة "ح- س- ن 666"، وسيارة حمو بيكا "ح -م- و 333، وجاءت سيارة عمر كمال "ع -م- ر 1".

وجاءت هذه الصورة للترويج عن الأغنية الجديدة باسم "أنا في البلد عضمة"، التي يشارك فيها كل من عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وعلق عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، كاتبًا: "قريبًا".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.