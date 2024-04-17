عيب انت شخصية معروفة.. رسالة مثيرة من خالد الغندور بسبب صورة مفبركة

علق الإعلامي خالد الغندور علي انتشار صورة مفبركة لإخفاء الكرات من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك:" عيب يتم نشر صور مفبركة وغير حقيقية دون التأكد وخصوصًا من شخصيات عامة ومعروفة ورئيس سابق لقناة الأهلي والبعض نقل الخبر عن طريقه".



وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.