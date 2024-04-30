لحديثي التخرج.. فرص عمل جديدة في بنك مصر| تفاصيل

يسعي حديثو التخرج بمجرد الحصول علي الشهادة الجامعية إلي البحث على فرص عمل والاستعداد لسوق العمل وعليه هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين والتي من بينها وظائف بنك مصر.

فرص عمل لحديثي التخرج فى البنوك

فرص عمل جديدة أعلن عنها بنك مصر داخل مقرات البنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

تخصصات فرص عمل بنك مصر

وتتوافر فرص بنك مصر عن حاجته للشباب للعمل في وظيفة مسئول مشروعات متناهية الصغر في جميع فروع البنك، جاء ذلك عبر صفحة البنك الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد».

ويحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل في المجال المصرفي من الحاصلين على مؤهلات مناسبة لتلك الوظائف من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.



شروط فرص عمل بنك مصر



وهناك مجموعة من الشروط الوظيفية التي يجب علي الملتحق فى فرص عمل بنك مصر التحلي بها يمكن وتشمل ما يلي :-

- أن يكون المتقدم لديه معرفة ببرامج Microfinance officer.

- كما يشترط التقديم بدون خبرة حتى 3 سنوات.

- يشترط الحصول علي درجة جامعية من عام 2021 حتى 2023، بتقدير جيد.

- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم مستوى جيد باللغة الإنجليزية.

- الدوام من مقر الشركة دوام كامل لمستوى المبتدئين.

- عدم وجود أقارب ببنك مصر حتى الدرجة الثالثة.

- لم يسبق له الامتحان ببنك مصر.

التخصصات المطلوبة فى بنك مصر



يطلب بنك مصر شباب للتعيين في وظيفة مسئول مشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات.



طريقة التقديم على وظائف بنك مصر



ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل بنك مصر القيام بزيارة الموقع الالكتروني للبنك ثم الضغط على «مجالات التعيين الرئيسية» للتحقق من الوظائف الشاغرة من خلال صفحة البنك على موقع الوظائف LinkedIn.