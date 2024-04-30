الزراعة× المحافظات |حملات مكبرة على أسواق اللحوم والأسماك

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٣ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٣ وحتى٢٩ ابريل الجاري

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملاتها الرقابية على أسواق اللحوم حيث تم ضبط 22 طن مقطعات ومصنعات لحوم، ومفروم، وكبدة، وبرجر، وأسماك، ورنجة وفسيخ غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 35 محضرًا، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بناحية ناهيا إدارة كرداسة البيطرية، بالإضافة الى عقد ندوات ارشادية حول مرض الحمى القلاعية وطرق العلاج والوقاية منها، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 31 طن و598 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بتقدير لبعض الحقول الإرشادية لمحصول القمح بنواحي مركزي بنها وطوخ بحضور مفتش ارشاد المركز ومسئول العينات ومدير المنطقة الاحصائية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوم حصاد والتقدير المحصولى للحقل الارشادي بمركز الشهداء، كما تم المرور الميداني ومتابعة عمليات الحصاد بالحقول، كما تم ازالة عدد (9) حالات تعدي على الاراضي الزراعية،. كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية والإصلاح الزراعي والمراقبة العامة، لمتابعة كافة الاعمال المتعلقة بالقطاع الزراعي بالمحافظة، كما تم اطلاق قافلة بيطرية وندوة إرشادية حول المحاصيل الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بمركز مشتول السوق، حيث تم فحص وعلاج (١٤٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٧٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ١٢٠) رأس ماشـية و ( ١٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، كما شنت المديرية 22 حملة تم المرور خلالها على عدد 41 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي 5 طن و 82 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ، كما تم تحصين 508 الف و 696 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 8720 حيوان،.كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعتها عمليات توريد محصول القمح ببعض الصوامع والمواقع التخزينية بدمنهور.

وخلال هذا الأسبوع أيضا نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة خورشيد الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي الطماطم والبطاطس بقرية أبيس ٨ وقد قام الفريق الإرشادي الريفي بفحص النباتات والتأكد من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية، كما قام محافظ الإسكندرية بافتتاح معرض الأسر المنتجة، كما تم أيضا متابعه حصاد محصول القمح بالمحافظة، كما شهد محافظ بورسعيد ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، بدء موسم حصاد القمح بمنطقة سهل الحسينية، كما واصلت المديرية، متابعة حصاد محصول البنجر، والاستعداد لزراعة الأرز، كما تم عقد يوم حصاد لمحصول القمح بالحقول الإرشادية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، فضلا عن مرور لجنه المكافحة على الحقول.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الشون لمتابعة عمليات توريد القمح، والمرور على الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، كما تم متابعة حقول القمح وعمليات الحصاد، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع جمعية مستشفى بروك لعلاج الخيول، قافلة بيطرية لعلاج وتحصين الماشية ضد الأمراض المختلفة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، المرور على مزارع القمح، ومتابعة عمليات الحصاد، كما تم عقد لقاء مع المختصين بمركزي بحوث الصحراء والبحوث الزراعية، وطرح عدد من الموضوعات التي تتعلق بالقطاع الزراعي وسبل التطوير والتنمية.



بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعتها عمليات حصاد محصولي القمح وبنجر السكر بجميع مراكز المحافظة،. كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، ٦ قوافل بيطرية مجانية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الأمصال واللقاحات، بقرى المحافظة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد (٦٠١٦) راس ماشية، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، عن انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لدعم صناعة الدواجن والذي يشارك به العديد من المنتجين والخبراء وأساتذة الجامعات من معظم الدول العربية وأيضاً خبراء دوليين من أجل النهوض بصناعة الدواجن في مصر والدول العربية.

كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، رئيس مجلس ادارة شركة قنا للميكنة الزراعية ووفد من الشركة، للمرور على زراعات القصب، كما تم المرور على مصانع الاعلاف ومزارع الدواجن.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة