كروب توب أسود .. هند عبد الحليم بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة هند عبد الحليم ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت هند ، مرتدية كروب توب أسود ذا تصميم بسيط علي بنطلون بتصميم مختلف بلونين .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون النبيتي الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هند ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.