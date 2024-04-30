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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كروب توب أسود .. هند عبد الحليم بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

نشرت الفنانة هند عبد الحليم ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها  بإطلالة أنيقة ولافتة.

 

وأطلت هند ، مرتدية كروب توب أسود  ذا تصميم بسيط علي بنطلون بتصميم مختلف بلونين  .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون النبيتي الذي يبرز جمال أنوثتها.

 

كما اختارت هند ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

 

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