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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة بين الإمارات وكوستاريكا

صدى البلد

وقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ووزير التجارة الخارجية في كوستاريكا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي تهدف لتعزيز التدفقات التجارية بين البلدين واتاحة فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

يشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا سجلت في نهاية 2023 زيادة بنحو 7 % مقارنة بعام 2022.

 ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصرا أساسيا في خطط الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031

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