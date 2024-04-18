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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : مجلس الأمن والولايات المتحدة سبب الهجوم الإيراني على إسرائيل

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الوضع في الشرق الأوسط بشكل أكبر.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "تبذل روسيا قصارى جهدها لمنع تصعيد الوضع في الشرق الأوسط بشكل أكبر، وتجري محادثات مكثفة على مختلف المستويات، حيث يدعو المسؤولون الروس جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والعقل، ونأمل أن تثمر جهودنا وأشار الدبلوماسي إلى النتائج، تعليقا على جولة التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران".

وشددت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية على ضرورة وقف تصعيد الوضع لأنه سيكون له "أخطر العواقب على الشرق الأوسط بأكمله".

وخلال المؤتمر الصحفي، أشارت زاخاروفا إلى موقف طهران الذي يرى أنه كان من الممكن تجنب الرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية على القنصلية في دمشق لو أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أعمال إسرائيل غير القانونية، قائله إنه بعد فشل مجلس الأمن في إدانة إسرائيل، اضطرت إيران إلى "اتخاذ إجراءات انتقامية".

وشددت على أن الموقف الأمريكي كان السبب الوحيد لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على العمل بشكل صحيح، مشيرة إلى أنه "من المهم تعزيز جهود المجتمع الدولي وحث الولايات المتحدة على التوقف عن تخريب عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المواقف التي يتعين على المجلس فيها منع مثل هذا التصعيد لأنه يمتلك التفويض والأدوات اللازمة للقيام بذلك.

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