روسيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد إسرائيل

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي.

وقال مندوب روسيا ، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نذكركم مرة أخرى، عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، ونعتقد أن المجلس يجب أن ينظر في هذه القضية دون تأخير".

مندوب روسيا : قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان الماضي، لم يتم تنفيذه.

وأكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن إسرائيل تعرقل نصف القوافل الإغاثية المتوجهة للقطاع.

وأوضح نيبينزيا أنه يجب استعادة دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالكامل حتى لا تتأثر أوضاع اللاجئين، مشددا على أن تقويض دورها سيكون له تداعيات على المنطقة برمتها.