كارثة إنسانية.. روسيا بمجلس الأمن: أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ستتدهور أكثر بدون الأونروا

أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن إسرائيل تعرقل نصف القوافل الإغاثية المتوجهة للقطاع.

وأوضح نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، أنه يجب استعادة دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالكامل حتى لا تتأثر أوضاع اللاجئين، مشددا على أن تقويض دورها سيكون له تداعيات على المنطقة برمتها.

وأشار إلى أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ستتدهور أكثر من دون وكالة الأونروا، موضحًا أن القتل والتدمير مستمر رغم قرارات مجلس الأمن الدولي وغيرها.

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بطلب من الأردن، جلسة بشأن فلسطين خُصصت لمناقشة التحديات التي تواجهها وكالة الأونروا استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة شاملة من المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني.

وقال لازاريني إن الأونروا هي العمود الفقري لجهود المساعدة الرامية إلى وقف انزلاق غزة إلى المجاعة، وعلاوة على ذلك فقد دافعت الأونروا عن التنمية الفلسطينية لعقود من الزمن مضيفا "اليوم تجري حملة ماكرة لإنهاء عمليات الأونروا، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على السلام والأمن الدوليين".

وأضاف أن الوكالة تواجه الآن تهديدًا وجوديًا، حيث أدى القصف المتواصل و"الحصار بلا رحمة" إلى تحويل غزة إلى درجة لا يمكن التعرف عليها، مضيفا أن الأطفال بدأوا يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، في حين يتوفر الغذاء والمياه النظيفة عبر الحدود.