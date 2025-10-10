انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة

تزامنًا مع قرب انطلاق انتخابات النواب2025، يرغب العديد من المتقدمين معرفة الإجراءات القانونية حال خلو مكان أحد المترشحين بالقوائم الانتخابية .



في هذا الصدد، حدد قانون مجلس النواب في المادة 21 منه على أنه حال خلو مقعد أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.



وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسماً لمترشح احتیاطی آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.



وطبقا للقانون ، إذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.



فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.



فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه.



فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب

مواعيد المرحلة الأولى والثانية لانتخابات النواب 2025 بالداخل والخارج



تجدر الاشارة إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الجدول الزمني الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويبدأ التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.



ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 نوفمبر.



أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن إجراء الإعادة لانتخابات النواب المرحلة الأولى للخارج 1و2 ديسمبر ويومي 3و4 للداخل.



وأكد أن إجراء الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب يومي 15 و16 ديسمبر للخارج ويومي 17 و18 للداخل.



ويتم تلقى طلبات الترشح من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.



وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم كشف المترشحين ورموزهم من يوم 16 أكتوبر حتى 18 أكتوبر، مضيفا أن الفصل في الطعن سيكون من 19 أكتوبر وحتى 21 من نفس الشهر ، وأن أخر موعد للتنازل يوم 25 أكتوبر.



وأشار القاضى حازم بدوى أن بدء الدعاية من 23 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.