بعد الإعلان رسميًا.. الأوراق المطلوبة لعضوية مجلس النواب 2025

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري.

ويرغب العديد من المتقدمين لانتخابات النواب، في معرفة المستندات المطلوبة للترشح ، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي .

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:



- بيان السيرة الذاتية، والذى يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.

صحيفة الحالة الجنائية التى توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.

بيان الانتماء السياسى لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

شهادة المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

شهادة تُثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانونى منها.

إيصال إيداع التأمين، والمحدد ب 30 ألف جنيه يُودع فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

حساب شخصى فى أحد البنوك المصرية.

كشف طبى صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

- المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مواعيد المرحلة الأولى والثانية لانتخابات النواب 2025 بالداخل والخارج



تجدر الاشارة إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الجدول الزمني الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.



ويبدأ التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 نوفمبر.



أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن إجراء الإعادة لانتخابات النواب المرحلة الأولى للخارج 1و2 ديسمبر ويومي 3و4 للداخل.

وأكد أن إجراء الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب يومي 15 و16 ديسمبر للخارج ويومي 17 و18 للداخل.

ويتم تلقى طلبات الترشح من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم كشف المترشحين ورموزهم من يوم 16 أكتوبر حتى 18 أكتوبر، مضيفا أن الفصل في الطعن سيكون من 19 أكتوبر وحتى 21 من نفس الشهر ، وأن أخر موعد للتنازل يوم 25 أكتوبر.

وأشار القاضى حازم بدوى أن بدء الدعاية من 23 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.