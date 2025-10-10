علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل حالة المرور صباح اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن اليوم يشهد إجازة رسمية ونهاية أسبوع لكافة المصالح الحكومية والخدمية والقطاع العام، إضافة إلى المدارس والجامعات، مما انعكس إيجابًا على الحالة المرورية في الشارع المصري.



وأوضح أن الشوارع والمحاور الرئيسية شهدت هدوءًا تامًا منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث بدت السيارات شبه خالية على أغلب الطرق، بفضل انتشار الخدمات المرورية المكثفة المدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لمتابعة حركة سير المركبات على مدار اليوم.

أضاف اللواء هشام بوجود تنسيق متواصل منذ الصباح الباكر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بالمحافظات الكبرى، لمتابعة حركة السير على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين المتجهين إلى المحافظات والمدن الساحلية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع ذويهم.



وأكد أن الإدارة العامة للمرور قامت بتعزيز وتكثيف الخدمات على الطرق السريعة من خلال دوريات الدراجات البخارية، وسيارات الإغاثة، والدفع الرباعي، والأكمنة الثابتة والمتحركة، لضمان التزام قائدي المركبات بتعليمات وآداب المرور، وتأمين كافة مناطق الأعمال الجارية.



كما لفت الخبير المروري إلى أن الإدارة دعمت مناطق العمل والمتنزهات العامة بخدمات مكثفة وعلامات إرشادية وتنظيمية لتوجيه السائقين نحو الطرق والمحاور البديلة، ومنع حدوث أي تكدسات أو تراكمات مرورية

وأضاف أنه تم منع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع في المناطق الحيوية مثل المناطق الدينية، وشارع الأزهر، ومنطقة الحسين، وشارع بورسعيد، ووسط المدينة، وطريق الكورنيش، مع توجيه السائقين إلى ساحات الانتظار البديلة.



وأكد اللواء هشام أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية منذ الصباح الباكر لمتابعة الأحوال الجوية، حيث تشهد بعض الطرق الساحلية والزراعية شبورة مائية كثيفة خاصة بين الساعة الثانية والسابعة صباحًا.



وناشد قائدي السيارات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك الفترة، والالتزام بالسرعات المحددة وتجنب استخدام الكشافات العالية التي تعيق الرؤية.



وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور كثفت تواجدها حول الجوامع والمساجد الكبرى أثناء صلاة الجمعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لمنع الانتظار العشوائي والإشراف على تنظيم الحركة، وتوجيه المصلين إلى أماكن الانتظار المخصصة.



وأوضح اللواء هشام أنه من المتوقع ارتفاع الكثافات المرورية بعد صلاة الجمعة مع توجه المواطنين إلى مناطق وسط المدينة والمناطق التجارية لشراء احتياجاتهم، لذلك تم دعم تلك المناطق بخدمات أمنية ومرورية إضافية، إلى جانب تزويدها بكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السير وسرعة التدخل عند حدوث أي طارئ.