قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

اللواء احمد هشام الخبير المروري
اللواء احمد هشام الخبير المروري
ندى سويفى

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل حالة المرور صباح اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن اليوم يشهد إجازة رسمية ونهاية أسبوع لكافة المصالح الحكومية والخدمية والقطاع العام، إضافة إلى المدارس والجامعات، مما انعكس إيجابًا على الحالة المرورية في الشارع المصري. 


وأوضح أن الشوارع والمحاور الرئيسية شهدت هدوءًا تامًا منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث بدت السيارات شبه خالية على أغلب الطرق، بفضل انتشار الخدمات المرورية المكثفة المدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لمتابعة حركة سير المركبات على مدار اليوم.

أضاف اللواء هشام بوجود تنسيق متواصل منذ الصباح الباكر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بالمحافظات الكبرى، لمتابعة حركة السير على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين المتجهين إلى المحافظات والمدن الساحلية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع ذويهم. 


وأكد أن الإدارة العامة للمرور قامت بتعزيز وتكثيف الخدمات على الطرق السريعة من خلال دوريات الدراجات البخارية، وسيارات الإغاثة، والدفع الرباعي، والأكمنة الثابتة والمتحركة، لضمان التزام قائدي المركبات بتعليمات وآداب المرور، وتأمين كافة مناطق الأعمال الجارية.


كما لفت الخبير المروري إلى أن الإدارة دعمت مناطق العمل والمتنزهات العامة بخدمات مكثفة وعلامات إرشادية وتنظيمية لتوجيه السائقين نحو الطرق والمحاور البديلة، ومنع حدوث أي تكدسات أو تراكمات مرورية
وأضاف أنه تم منع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع في المناطق الحيوية مثل المناطق الدينية، وشارع الأزهر، ومنطقة الحسين، وشارع بورسعيد، ووسط المدينة، وطريق الكورنيش، مع توجيه السائقين إلى ساحات الانتظار البديلة.


وأكد اللواء هشام أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية منذ الصباح الباكر لمتابعة الأحوال الجوية، حيث تشهد بعض الطرق الساحلية والزراعية شبورة مائية كثيفة خاصة بين الساعة الثانية والسابعة صباحًا.


وناشد قائدي السيارات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك الفترة، والالتزام بالسرعات المحددة وتجنب استخدام الكشافات العالية التي تعيق الرؤية.


وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور كثفت تواجدها حول الجوامع والمساجد الكبرى أثناء صلاة الجمعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لمنع الانتظار العشوائي والإشراف على تنظيم الحركة، وتوجيه المصلين إلى أماكن الانتظار المخصصة.


وأوضح اللواء هشام أنه من المتوقع ارتفاع الكثافات المرورية بعد صلاة الجمعة مع توجه المواطنين إلى مناطق وسط المدينة والمناطق التجارية لشراء احتياجاتهم، لذلك تم دعم تلك المناطق بخدمات أمنية ومرورية إضافية، إلى جانب تزويدها بكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السير وسرعة التدخل عند حدوث أي طارئ.

نشرة مرور إجازة رسمية حالة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

بالصور

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد