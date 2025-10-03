قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة

السيولة المرورية
السيولة المرورية
ندى سويفى

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار واسع لرجال المرور والأمن لتسهيل حركة المركبات والحد من الكثافات.

وظهرت سيولة ملحوظة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة في اتجاه وسط البلد، وكذلك في الاتجاه المعاكس، إلى جانب انتظام الحركة المرورية في عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها:

محور النصر وصولًا إلى المنصة.

شارعي عباس العقاد والطيران.

ميدان رابعة العدوية حتى الطريق الدائري.

كما سادت انسيابية مرورية بكوبري 15 مايو للقادم من وسط البلد في اتجاه شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وشهدت مناطق الزمالك وميدان مصطفى محمود انتظامًا في حركة السير.

وفي القاهرة، ظهرت سيولة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائري، وكذلك في محيط ميدان رمسيس وروكسي وعبد المنعم رياض، إلى جانب انتظام الحركة بمداخل ميدان التحرير وكورنيش النيل، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

ومن جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتأمين حركة السير، خاصة في المناطق التي تشهد أعمال تطوير، من بينها منطقة شارع الهرم، حيث تُستكمل الأعمال الإنشائية لمشروع مترو الأنفاق في المسافة الواقعة بين سهل حمزة وحتى ومبي.

محافظتي القاهرة والجيزة حركة المركبات كوبري أكتوبر

