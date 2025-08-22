قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقات الزمالك الجديدة تغير شكل الفريق وتمنحه دفعة كبرى.. تفاصيل
سنن يوم الجمعة.. الملائكة تنتظرك على باب المسجد
استئصال ورم 40كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
وزير دفاع الاحتلال: إذا لم توافق حماس على شروطنا ستتحول غزة إلى رفح وبيت حانون
قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران | تفاصيل
ضابط إسرائيلي: ندفع ثمنا باهظا في غزة.. ونعاني من أزمات نفسية
«باعترافاتهم».. تسريبات إسرائيلية تكشف أن 83% من ضحايا العدوان على غزة مدنيون
سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

ندى سويفى

شهدت شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة حالة من السيولة المرورية على أغلب الطرق، مع انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام الحركة وسلامة المركبات.


وسادت حالة من الانسياب المروري في عدد من الطرق الحيوية بالقاهرة، أبرزها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق وسط البلد مثل ميدان روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض، كما شهد كورنيش النيل حركة مرورية ميسّرة، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

وفي محافظة الجيزة، بدت حركة المرور مرنة نسبيًا في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة، لا سيما في شارع المحور المركزي، بينما سجل شارع الهرم تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب ازدحام في مناطق مثل المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

السيولة المرورية القاهرة الجيزة انتشار مكثف لرجال المرور

