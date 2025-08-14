قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
حوادث

سيولة مرورية في شوراع القاهرة والجيزة

إشارات مرور - أرشيفية
إشارات مرور - أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

سجلت غرف عمليات المرور صباح اليوم الخميس حالة من السيولة المرورية في شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، وعدم وجود كثافات على أغلب الطرق، مع انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام الحركة وسلامة السيارات وقائديها.

انسيابات مرورية فى القاهرة 

وسادت حالة من الانسياب المروري في عدد من الطرق الحيوية بالقاهرة، أبرزها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق وسط البلد مثل ميدان روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، كما شهد كورنيش النيل حركة مرورية ميسّرة، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

انسيابات مرورية فى الجيزة

وفي محافظة الجيزة، بدت حركة المرور مرنة نسبيًا في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة، لا سيما في شارع المحور المركزي، بينما سجل شارع الهرم تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب ازدحام في مناطق مثل المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

أماكن خدمات مرورية

على جانب آخر، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال القطع العرضى لميدان مدخل الشروق 1 (القادم من الطريق الدائرى الأوسطى) بالقاهرة، ما يستلزم الغلق الكلى لأحد الاتجاهين وتشغيل الاتجاه الآخر بنظام الاتجاهين لتنفيذ تلك الأعمال، ليلاً نهاراً، وذلك لمدة 14 يوما اعتباراً من يوم الخميس الماضي.

عقوبات قانون السكك الحديدية

ووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

محظورات السكة الحديد

وتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:

- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.

- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.

- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.

- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.

- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.

- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.

- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.

- السفر في حالة سكر.

- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.

- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.

-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.

- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.

- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.

- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.

- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.

- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.

- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.

