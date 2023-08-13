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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية.

رئيس العربية للتصنيع: نستهدف جميع مطالب وزارة النقل من عربات قطارات ووسائل ذكية

اللواء أ. ح مهندس
اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس العربية للتصنيع

أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن عمليات تطوير مصنع سيماف تتم وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث نستهدف تغطية الإحتياجات المحلية وجميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، وجميع وسائل النقل الذكي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية. 

نستهدف زيادة معدلات الإنتاج

وأوضح عبد اللطيف، خلال لقائه مع الفريق كامل الوزير وزير النقل بمصع سيماف ، أننا نستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع وتطوير البحوث والتصميم، مؤكدا كفاءة الكوادر البشرية بمصنع سيماف والإمكانيات التكنولوجية المتطورة، وبالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة علي أحدث نظم التصنيع الرقمي وماكينات CNC.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن عمليات التطوير التي تجرى في مصنع سيماف أوشكت علي الإنتهاء،  مشيرا إلى أن سيصبح لدينا مصنع، يضاهي أفضل المصانع  العالمية المتخصصة في صناعات السكك الحديدية والمترو. 

معايير الجودة العالمية

وأشار إلى أن الروح المعنوية لدى عمال المصنع مرتفعة جداً ، ويملؤهم الحماس لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، والإرتقاء بالمنتج النهائي وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية .

العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف مصنع سيماف رؤية مصر للتنمية السكك الحديدية الإحتياجات المحلية

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