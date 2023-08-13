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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنتاج الأنظمة الكهربائية

وزير النقل: إنشاء 7 مصانع بمدينة برج العرب لتوطين صناعات السكك الحديدية المختلفة

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك بمقر مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة.

تأتي هذه الزيارة في اطار تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث) من إنتاج مصنع “سيماف” تحت إشراف شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى تفقد أعمال تحديث آليات التصنيع وخطوط الإنتاج بالمصنع وفقا لنظم الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأيضا تطوير الطاقات الإنتاجية والبنية التحتية لصناعة السكك الحديدية والمترو، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات وزارة النقل.

الاكتفاء الذاتى من احتياجات السكك الحديدية

وقال وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته، إن هذه الزيارة  تأتي في اطار تنفيذ  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بهدف سد الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة (الهيئة  القومية لسكك حديد مصر  - الهيئة القومية للأنفاق) من الوحدات المتحركة، وكل مكملات هذه الصناعة سواء (شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة) ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية...... إلخ) فى إطار خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الاقتصادى الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة / قطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية، ما يوفر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية (مهندسين / فنيين) والاستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من إحتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابى على الأمن القومي المصري مع إمكانية التوسع فى الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصري. 

إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية

وأكد وزير النقل أنه جار إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين جميع صناعات السكك الحديدية المختلفة، حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعى والذى يضم مصنعين، الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية.... إلخ)، والثانى لإنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT-  - مونوريل – قطار سريع... إلخ). 

إنشاء خط جديد

وأضاف الفريق كامل الوزير أن التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضى لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بانشاء خط جديد بالكامل، وتحديث الخط القائم، بالإضافة إلى التعاون القائم مع مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع.

النقل مصانع مجمع صناعي برج العرب السكك الحديدية الأنظمة الكهربائية

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