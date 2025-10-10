برلمانية: نجاح مفاوضات غزة يؤكد دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد الدور المحوري والرئيسي الذي تقوم به مصر دفاعاً عن القضية الفلسطينية ،وتابعت قائلة: أن هذا دليل قاطع على الدور التاريخي والثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، ودور مصر الهام في إستقرار منطقة الشرق الأوسط

وأضافت " نبيه " في تصريحات صحفية لها اليوم أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعباً ثابت منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 ، برفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية مؤكداً أن مصر تثبت مجددًا أنها صوت الحكمة والعقل في المنطقة، وقدرتها على إدارة واحدة من أعقد الملفات الإقليمية بحنكة سياسية ومسؤولية إنسانية عالية

وأشارت " نبيه" إلى أن الوساطة المصرية لم تكتفِ بالسعي لوقف العدوان، بل تصدّت أيضًا بكل قوة لمحاولات مشبوهة لاستغلال الأوضاع في غزة لفرض واقع جديد أو تنفيذ مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية مؤكدة أن مصر كانت وستظل محور رئيسي في إستقرار منطقة الشرق الاوسط وفي القلب منها الدفاع عن القضية الفلسطينية فهي القضية التاريخية والأزلية.