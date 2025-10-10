قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
برلمان

برلمانية: نجاح مفاوضات غزة يؤكد دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب
شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ،  أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد الدور المحوري والرئيسي الذي تقوم به مصر دفاعاً عن القضية الفلسطينية ،وتابعت قائلة: أن هذا دليل قاطع على الدور التاريخي والثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، ودور مصر الهام في إستقرار منطقة الشرق الأوسط

وأضافت " نبيه  " في تصريحات صحفية لها اليوم  أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعباً ثابت منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 ، برفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية مؤكداً أن مصر تثبت  مجددًا أنها صوت الحكمة والعقل في المنطقة، وقدرتها على إدارة واحدة من أعقد الملفات الإقليمية بحنكة سياسية ومسؤولية إنسانية عالية

وأشارت " نبيه"  إلى أن الوساطة المصرية لم تكتفِ بالسعي لوقف العدوان، بل تصدّت أيضًا بكل قوة لمحاولات مشبوهة لاستغلال الأوضاع في غزة لفرض واقع جديد أو تنفيذ مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية مؤكدة أن مصر كانت وستظل محور رئيسي في إستقرار منطقة الشرق الاوسط وفي القلب منها الدفاع عن القضية الفلسطينية فهي القضية التاريخية والأزلية. 

