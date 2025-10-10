تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه

تستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية الجديدة التابعة لإدارة المنتزه أول التعليمية بالإسكندرية رسمياً، لتنضم الى سلسلة المدارس المصرية اليابانية الاربعة فى المحافظة.

صرح تعليمي جديد ينضم لتعليم الاسكندرية

وقال الدكتور عربى ابوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الاسكندرية، إنها تعد صرح تعليمى متميز وقبلة حقيقة للشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، تضاف الى سلسلة المدارس المصرية اليابانية فى محافظة الإسكندرية وترفع الحصيلة الى 4 مدارس متواجد مدرستين فى المنتزة ومدرستين فى برج العرب.

60 مليون جنيه تكلفة إنشاء المدرسة

وأضاف أن المدرسة المصرية اليابانية فى المنتزة أول تكلف إنشاؤها وتجهيزها قرابة 60 مليون جنيه، حيث تضم المدرسة المصرية اليابانية 1 فى المنتزة أول 22 فصل دراسى باجمالى 990 طالب وطالبة والمدرسة المصرية اليابانية 2 فى المنتزة تضم 28 فصل باجمالى 1260 طالب وطالبة.

وأضاف أبوزيد، أن المدرسة الثالثة 1 فى برج العرب تضم 22 فصل باجمالى 990 طالب وطالبة، فيما تضم المدرسة الرابعة 2 فى برج العرب 14 فصلا باجمالى 630 طالب وطالبة .

مناهج دراسية متطورة بالمدرسة الجديدة

وأشار الى أن الدراسة في هذا النوع من المدارس، تعتمد على مناهج دراسية متطورة، لغة أجنبية متميزة، كما تساهم فى بناء شخصية الطفل المتمثلة فى سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العلمية، من خلال تطبيق النموذج اليابانى من الانشطة التعليمية ( توكاتسو).

كما أن أهم ما يميز المدارس المصرية اليابانية عن بقية المدارس النوعية الاخرى يتمثل في التطبيق العملي للمواد النظرية في بيئة تفاعلية، وإدراك المهارات الحياتية المهمة مثل التواصل والمشاركة مع آخرين، وخفض كثافة الطلاب في الفصل الواحد و تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب .