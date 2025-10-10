قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
حشود مباركة.. 50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أصل الحكاية

بعد الإعلان عن الفائز.. كم تبلغ قيمة جائزة نوبل للسلام؟

جائزة نوبل للسلام
جائزة نوبل للسلام
أمينة الدسوقي

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، تكريما لنضالها المستمر من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادها، وجهودها الرامية لتحقيق انتقال سلمي من الحكم الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة، التي تبلغ قيمتها نحو 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار تقريبا)، في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 10 ديسمبر المقبل، تزامنا مع ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل عام 1895.

شجاعة مدنية وتوحيد صفوف المعارضة

قالت اللجنة في بيانها إن ماتشادو تعد من أبرز رموز الشجاعة المدنية في أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى دورها المحوري في توحيد المعارضة الفنزويلية المنقسمة.

وأكدت اللجنة أن المبادئ تمثل جوهر الديمقراطية الحقيقية، لاسيما في وقت تتعرض فيه الديمقراطيات عالميا لتهديدات متزايدة.

ماتشادو، التي أسست منذ أكثر من عشرين عامًا منظمة "سوماتي" الداعمة للديمقراطية، رفعت شعار "الاقتراع"، متمسكة بالعمل السلمي.

وفي انتخابات 2024، كانت أبرز مرشحي المعارضة، لكن تم استبعدها من السباق ونجحت في حشد آلاف المتطوعين لمراقبة العملية الانتخابية

تقدير دولي ومكانة ملهمة

أشادت لجنة نوبل بمواقف ماتشادو التي وصفتها بـ"السلمية والشجاعة".

وأضاف البيان أن ماتشادو جسدت القيم التي نصت عليها وصية ألفريد نوبل: توحيد المعارضة، رفض عسكرة المجتمع، والتمسك بالانتقال السلمي للديمقراطية، معتبرةً أن "أدوات الديمقراطية هي ذاتها أدوات السلام".

من الهندسة إلى السياسة

ولدت ماريا كورينا ماتشادو في 7 أكتوبر 1967، ودرست الهندسة الصناعية قبل أن تتجه إلى العمل العام في مطلع الألفية.

 أسست عام 2002 منظمة "سوميتيموس" لمراقبة الانتخابات، لتصبح بعدها من أبرز وجوه المعارضة.

لجنة نوبل لجنة نوبل النرويجية جائزة نوبل للسلام لعام 2025 الديمقراطية

