بعد الإعلان عن الفائز.. كم تبلغ قيمة جائزة نوبل للسلام؟

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، تكريما لنضالها المستمر من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادها، وجهودها الرامية لتحقيق انتقال سلمي من الحكم الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة، التي تبلغ قيمتها نحو 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار تقريبا)، في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 10 ديسمبر المقبل، تزامنا مع ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل عام 1895.

شجاعة مدنية وتوحيد صفوف المعارضة

قالت اللجنة في بيانها إن ماتشادو تعد من أبرز رموز الشجاعة المدنية في أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى دورها المحوري في توحيد المعارضة الفنزويلية المنقسمة.

وأكدت اللجنة أن المبادئ تمثل جوهر الديمقراطية الحقيقية، لاسيما في وقت تتعرض فيه الديمقراطيات عالميا لتهديدات متزايدة.

ماتشادو، التي أسست منذ أكثر من عشرين عامًا منظمة "سوماتي" الداعمة للديمقراطية، رفعت شعار "الاقتراع"، متمسكة بالعمل السلمي.

وفي انتخابات 2024، كانت أبرز مرشحي المعارضة، لكن تم استبعدها من السباق ونجحت في حشد آلاف المتطوعين لمراقبة العملية الانتخابية

تقدير دولي ومكانة ملهمة

أشادت لجنة نوبل بمواقف ماتشادو التي وصفتها بـ"السلمية والشجاعة".

وأضاف البيان أن ماتشادو جسدت القيم التي نصت عليها وصية ألفريد نوبل: توحيد المعارضة، رفض عسكرة المجتمع، والتمسك بالانتقال السلمي للديمقراطية، معتبرةً أن "أدوات الديمقراطية هي ذاتها أدوات السلام".

من الهندسة إلى السياسة

ولدت ماريا كورينا ماتشادو في 7 أكتوبر 1967، ودرست الهندسة الصناعية قبل أن تتجه إلى العمل العام في مطلع الألفية.

أسست عام 2002 منظمة "سوميتيموس" لمراقبة الانتخابات، لتصبح بعدها من أبرز وجوه المعارضة.