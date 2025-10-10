مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين بالمشاركة في برامج الدورة السادسة عشرة للمهرجان، والتي ستعقد في مدينة مالمو بالسويد في الفترة ما بين 10 إلى 16 أبريل 2026.

تنقسم مسابقات المهرجان إلى: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية.



سيضم المهرجان بالتوازي مع فعاليات المسابقة الرسمية برامج خاصة (ليالي عربية، عروض المدارس، فيلمي الافتتاح والختام، بالإضافة إلى برامج متميزة عديدة)، ندوات، ولقاءات بين أبرز محترفي صناعة السينما في المنطقتين العربية والاسكندنافية، وذلك خلال فعاليات أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، والتي تنعقد بالتوازي مع المهرجان في الفترة من 11 إلى 14 أبريل 2026.



وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية، محمد قبلاوي، أن انطلاق التسجيل يشكل خطوة جديدة نحو دورة متميزة من المهرجان، مضيفًا: أن افتتاح باب التسجيل للدورة السادسة عشرة يؤكد استمرار التزام مهرجان مالمو بدعم السينما العربية وتعزيز حضورها في الساحة الدولية، من خلال منصة تجمع بين الفن، الحوار، والتعاون بين المبدعين من العالم العربي والإسكندنافي



مالمو للسينما العربية



المهرجان بدأ كفكرة طموحة تهدف إلى تبوءِ مكانةٍ خاصة متميزة في السويد والدول الاسكندنافية، حققَ المهرجان نجاحاً وحضوراً سريعاً فاق التوقعات. منذ تأسيسه عام 2011 قطع المهرجان شوطاً كبيراً، وراح ينمو بسرعة تسابق الطموح، حتى أصبح المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية. عكس المهرجان هموم السينما العربية من كل أنحاء الوطن العربي، وساهم في مد جسور التواصل بين صناعها من الدول العربية ونظرائهم من دول الشمال.



شملت مسابقاته الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة و بالتوازي مع المهرجان تعقد أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما و هو منتدى صناعي للتعاون والإنتاج المشترك بين صانعي السينما من دول الشمال ونظرائهم من الدول العربية.



تقدم أيام الصناعة العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك بين دول الشمال والدول العربية. كما تمثل المبادرات فرصة ممتازة لمحترفي الأفلام لعرض مشاريعهم على خبراء السينما التي يتم اختيارها من بين مجموعة مختارة من صانعي الأفلام والنقاد البارزين من العالم.