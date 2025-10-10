قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعراض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بورش مختبر الابتكار الإبداعي
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية

مهرجان مالمو للسينما العربية
مهرجان مالمو للسينما العربية
محمد نبيل

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين بالمشاركة في برامج الدورة السادسة عشرة للمهرجان، والتي ستعقد في مدينة مالمو بالسويد في الفترة ما بين 10 إلى 16 أبريل 2026. 

تنقسم مسابقات المهرجان إلى: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية.
 

سيضم المهرجان بالتوازي مع فعاليات المسابقة الرسمية برامج خاصة (ليالي عربية، عروض المدارس، فيلمي الافتتاح والختام، بالإضافة إلى برامج متميزة عديدة)، ندوات، ولقاءات بين أبرز محترفي صناعة السينما في المنطقتين العربية والاسكندنافية، وذلك خلال فعاليات أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، والتي تنعقد بالتوازي مع المهرجان في الفترة من 11 إلى 14 أبريل 2026.
 

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية، محمد قبلاوي، أن انطلاق التسجيل يشكل خطوة جديدة نحو دورة متميزة من المهرجان، مضيفًا: أن افتتاح باب التسجيل للدورة السادسة عشرة يؤكد استمرار التزام مهرجان مالمو بدعم السينما العربية وتعزيز حضورها في الساحة الدولية، من خلال منصة تجمع بين الفن، الحوار، والتعاون بين المبدعين من العالم العربي والإسكندنافي


مالمو للسينما العربية

المهرجان بدأ كفكرة طموحة تهدف إلى تبوءِ مكانةٍ خاصة متميزة في السويد والدول الاسكندنافية، حققَ المهرجان نجاحاً وحضوراً سريعاً فاق التوقعات. منذ تأسيسه عام 2011 قطع المهرجان شوطاً كبيراً، وراح ينمو بسرعة تسابق الطموح، حتى أصبح المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية. عكس المهرجان هموم السينما العربية من كل أنحاء الوطن العربي، وساهم في مد جسور التواصل بين صناعها من الدول العربية ونظرائهم من دول الشمال.

شملت مسابقاته الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة و بالتوازي مع المهرجان تعقد أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما و هو منتدى صناعي للتعاون والإنتاج المشترك بين صانعي السينما من دول الشمال ونظرائهم من الدول العربية.

تقدم أيام الصناعة العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك بين دول الشمال والدول العربية. كما تمثل المبادرات فرصة ممتازة لمحترفي الأفلام لعرض مشاريعهم على خبراء السينما التي يتم اختيارها من بين مجموعة مختارة من صانعي الأفلام والنقاد البارزين من العالم.

مهرجان مالمو للسينما العربية مهرجان مالمو السويد السينما العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

بالصور

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد