روسيا تكشف موقفها الرسمي من الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن إسرائيل وإيران والمنطقة ككل غير مهتمة بتصعيد الصراع.

وقال بيسكف خلال مؤتمر صحفي: "لا نرغب حتى في الحديث عن تصعيد الصراع، إنه ليس في مصلحة إسرائيل أو إيران أو المنطقة بأكملها".

يعتقد المتحدث باسم الكرملين، أنه من الصعب وصف الصراع بين إيران وإسرائيل بأنه غير مباشر، مضيفا: "أنت تقول في حالة نشوب صراع مباشر، لا أستطيع أن أسمي الوضع الحالي بأنه صراع غير مباشر، لأن الوضع الذي يتم فيه تدمير قنصلية دولة ما لا يمكن وصفه بهذه الطريقة".

وفي مساء 13 أبريل، أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، ووصفت ذلك بأنه رد على "العديد من الجرائم"، بما في ذلك الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن الضربات أصابت أهدافا عسكرية في إسرائيل.

بينما قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض 99% من نحو 350 قذيفة إيرانية كانت تحلق باتجاه إسرائيل، ولم تلحق سوى أضرار طفيفة بقاعدة نيفاتيم الجوية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنها تعتزم الرد على أي أعمال غير قانونية وغير عقلانية ضدها.