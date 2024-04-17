أردوغان يتهم الغرب بازدواجية المعايير: أدانوا هجوم إيران وصمتوا عند استهداف قنصليتها

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بأزدواجية المعايير، منتقدا تصريحاتهم التي تدين طهران بسبب هجومها على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، بينما التزموا الصمت عندما نفذت إسرائيل هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.



وفي مقابلة متلفزة جاءت عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، أعلن أردوغان عزم حكومته على مواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأشار أردوغان إلى أن "استهداف إسرائيل (للبعثة) الإيرانية في دمشق في انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية فيينا كان بمثابة القطرة الأخيرة".

