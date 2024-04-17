قلقون للغاية.. الكرملين: روسيا تجري حوارا مع إيران وإسرائيل لتهدئة الشرق الأوسط

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، عن قيام روسيا بإجراء حوار مع كل من إيران وإسرائيل لحثهما على الحاجة إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي: "نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد التوترات في المنطقة وندعو جميع بلدان المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس".

وأكد أن المزيد من التصعيد ليس في مصلحة أحد.

وأضاف بيسكوف أن روسيا لا تزال لديها اتصالات وثيقة مع إيران ولديها أيضا اتصالات بناءة مع إسرائيل.

وعندما سئل عما إذا كانت طهران قد حذرت روسيا في وقت مبكر من الهجوم على إسرائيل، قال بيسكوف إنه ليس لديه ما يقوله بشأن هذه المسألة.