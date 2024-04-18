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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على خلفية اعتقال جواسيس من روسيا ..ألمانيا تستدعي سفير موسكو

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الروسي لدى برلين بعد توقيف شخصين في ألمانيا يشتبه في أنهما جواسيس من روسيا.

وأعلن ممثلو الادعاء، اليوم، إعتقال رجلين ألمانؤيين روسيين للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لهجمات في ألمانيا - بما في ذلك أهداف للجيش الأمريكي - لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان إن الرجلين، اللذين تم تحديدهما فقط باسم ديتر س. وألكسندر جيه، اعتقلا في بايرويت بولاية بافاريا بجنوب شرق البلاد.

ويُزعم أن المتهم الرئيسي، ديتر إس، قام باستكشاف أهداف محتملة للهجمات، 'بما في ذلك منشآت القوات المسلحة الأمريكية' المتمركزة في ألمانيا.

وفتشت الشرطة منازل الرجلين وأماكن عملهما.

ويشتبه في أنهم 'كانوا نشطين لصالح جهاز استخبارات أجنبي' فيما وصفه ممثلو الادعاء بأنها 'قضية تجسس خطيرة بشكل خاص'.

كما وصفت وزيرة الداخلية نانسي فيزر هذه المزاعم بأنها 'حالة خطيرة بشكل خاص من نشاط عميل مشتبه به لنظام فلاديمير بوتين'.

وأضافت 'سنواصل إحباط خطط التهديد هذه'، مؤكدة دعم ألمانيا الثابت لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في برلين إن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك استدعت السفير الروسي بسبب الاعتقالات.

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