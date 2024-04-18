حملة إزالات فى المهد بجنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز حملة ازالات مكبرة استهدفت مدينة اسنا .

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لازالة التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.



وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي فى المهد عبارة عن قواعد خرسانية وحفر بمنطقة حوض متولي الشرقي علي مساحة 535 متر تقريباً وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد المخالف