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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالات فى المهد بجنوب الأقصر

صدى البلد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز حملة ازالات مكبرة استهدفت مدينة اسنا .

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لازالة التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

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وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي فى المهد عبارة عن قواعد خرسانية وحفر بمنطقة حوض متولي الشرقي علي مساحة 535 متر تقريباً   وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد المخالف

الأقصر أراضي الزراعية إزالة 3 حالات تعدي ازالة استرداد حق الدولة أعمال المرحلة الثانية جنوب الاقصر حملة إزالات محافظ الأقصر

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