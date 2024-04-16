عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الأقصر يقيم ورشة لمقيمي وخبراء سوق العمل

صدى البلد

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ورشة العمل التي أقيمت واستهدفت 45 من مُقيِّمي وخبراء سوق العمل بالمحافظة، تمهيداً للاستعانة بهم في التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية وفق منهج الجَدارات.

وزير الشباب ومحافظ الأقصر يشهدان حفل افتتاح البطولة الدولية للبرمجيات.. تفاصيل

الأنبا عمانوئيل يهنئ رئيس جامعة الأقصر ومسؤولين بالمحافظة بعيد الفطر المبارك |صور

ياتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

أعد للورشة ونسق لها بالتعاون مع تعليم الأقصر "مشروع قوى عاملة مصر" برئاسة محمد هنداوي، مدير المشروع بالأقصر، وحضر الزيارة جمال عثمان، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

وأوضح خالد أن التعليم الفني يلقى اهتماماً بالغاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، وتعد هذه الفترة حقبة ذهبية للتعليم الفني، إذ صارت الشهادة تمنح للطالب وفق مهاراته العملية، وإجادته لتنفيذ ما تعلمه بالفعل، وهذا ما يسمى منظومة الجدارات.

IMG-20240416-WA0035
IMG-20240416-WA0035
IMG-20240416-WA0036
IMG-20240416-WA0036
IMG-20240416-WA0032
IMG-20240416-WA0032
IMG-20240416-WA0031
IMG-20240416-WA0031
الأقصر التربية والتعليم والتعليم التقييم النهائي الدبلومات الفنية دبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

زواج شمس الكويتية سرا من رجل مجهول .. فيديوجراف

ترشيحاتنا

إصابة 4 أشخاص ونجاة 16 آخرين بعد سقوط أتوبيس رحلات في ترعة البراجيل

السيسي: وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

الكرملين يكشف موقفه من دعوة ماكرون لهدنة في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس

بعد انتهاء الإجازة| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

إمام مسجد الميناء بالغردقة: يُجوز إخراج زكاة المال بالدولار وفقًا للأصول الشرعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

منتشر جدا .. طرق علاج برد المعدة سريعا

بمهرجان كان.. فيلم شرق 12 يشارك في مسابقة أسبوع المخرجين

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

فيديو

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ