وزير الشباب ومحافظ الأقصر يشهدان حفل افتتاح البطولة الدولية للبرمجيات.. تفاصيل

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم ، حفل افتتاح فعاليات البطولة الدولية للبرمجة - فى دورتها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون، والتي تقام بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024 ، و تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،.



وأقيمت الاحتفالية بمعبد الأقصر ، بحضور رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، سعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، و الوزير المفوض للشئون الثقافية و الإعلامية بالسفارة الأمريكية روبن هاريتونيان وأصحاب المعالي والسعادة سفراء الأردن ، واليمن و جيبوتي وموريتانيا وفلسطين وأرمينيا ، البروفيسور بيل باوتشر المدير التنفيذي للمسابقة ، وزير التعليم الأسبق الدكتور يسري الجمل ، مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل.



رحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالحضور وقال ، إن الأقصر لها مكانة عريقة وعظيمة وهو ما يدعو للفخر والامتنان بتاريخها مشيدا باختيار معبد الأقصر لحفل افتتاح البطولة الدولية.



وأكد وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أ/شرف صبحي أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وتسعي دائماً علي دعم الشباب والاستثمار في قدراتهم وطاقاتهم ووضعهم في مقدمة الاولويات .



واضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تشجيع الشباب على الابتكار والابداع والذكاء الاصطناعي مشيراً إلي أن الشباب هم من يحملون راية المستقبل الجمهورية الجديدة هى دولة العلم والعمل .



وأشاد " صبحى" بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي التحضير والإعداد لضمان لإنجاح هذا التجمع العالمي.



وفى بداية كلمته رحب محافظ الأقصر معالي المستشار مصطفي ألهم ،بالحضور والمشاركين بالاحتفالية على أرض مصر مهد الحضارة والتاريخ والثقافة والفنون

وثمن المحافظ رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لهذه الفعالية بأعتبارها الاكبر والاقدم فى مجال البرمجيات



واشاد المحافظ بدور الدولة المصرية فى هذا المجال لما تملكة من ميزات تنافسية تؤهلها لتكون الوجهه الرائدة فى مجال البرمجيات وخاصة بعد انشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة لتكون مجتمعا متخصصا فى هذا المجال متمنيا النجاح والتوفيق للجميع .

كما أشاد بالجهود التي تبذلها الأكاديمية لإنجاح تلك البطولة العالمية.



وفي كلمته قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بالحضور ، وقال " مرحباً في رحاب الأقصر مدينة التاريخ والتراث الإنساني ، نحن سعداء بذلك التجمع الذي يمثل القدرات البرمجية والإبداع من جميع أنحاء العالم ، مضيفاً " إن تاريخ مصر الغني، بإسهاماته في الرياضيات والعلوم، يشكل خلفية مناسبة لهذا الحدث لقد احتضنت أرض الأهرامات ومهد الحضارة دائمًا المساعي الفكرية، ويشرفنا أن نواصل هذا التقليد من خلال استضافة اللجنة الدولية للبرمجيات.



وتوجه "عبد الغفار " بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة العالمية وتوجيهاته بدعم الابداع و الابتكار مؤكداً أن الاهتمام بالشباب ودعمهم هو محور إهتمام الرئيس السيسي، وهو ما يظهر جلياً في الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمبادرات ومنتديات الشباب ومشروعاتهم.

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