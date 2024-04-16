الأنبا عمانوئيل يهنئ رئيس جامعة الأقصر ومسؤولين بالمحافظة بعيد الفطر المبارك |صور

توجه، أمس، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له، إلى مقر جامعة الأقصر، لتقديم التهنئة، بعيد الفطر المبارك للدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

كان في استقبال نيافته رئيس الجامعة، الذي رحب بهذه الزيارة الودودة، معبرًا عن شكره، وتقديره. ومن جانبه هنأ الأنبا عمانوئيل رئيس الجامعة، على التوسعات المستمرة، والكليات الجديدة، التي تم افتتاحها، والإنجازات المتواصلة، لتأخذ الجامعة الشابة مكانة مميزة وسط الجامعات المصرية. واختتمت الزيارة بجولة داخل مقر الجامعة، لمشاهدة بعض التوسعات الأخيرة.

تلا ذلك، توجه نيافة المطران، والوفد المرافق له، إلى مدينة طيبة الجديدة، حيث قدم التهنئة للمهندس علاء عبداللاه، بعيد الفطر المبارك كذلك، لتقديم التهنئة للمنصب المستحق، كرئيس لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، مشيدًا بجمال المدينة، والإنشاءات، والتوسعات المستمرة، لتكون المدينة الامتداد الطبيعي لمدينة الأقصر. واختتم اللقاء بوعد بزيارات متبادلة.