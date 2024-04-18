تقارير: البلدات الحدودية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى استعدادًا للحرب

في تقرير أليكس روسي، المراسل الدولي المتمركز على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تم تصوير الهدوء الغريب الذي يعم منطقة شمال إسرائيل وهي تستعد لصراع محتمل. يقدم التقرير المنشور في سكاي نيوز البريطانية، ملاحظات ومقابلات مباشرة مع مسؤولين محليين وسكان، ويرسم صورة حية للجو المتوتر السائد في المنطقة.

منذ 7 أكتوبر، تعرضت المنطقة الحدودية مع لبنان لقصف متواصل من قبل مقاتلي حزب الله، مما أدى إلى نزوح جماعي لعشرات الآلاف من السكان بعد توجيهات الإخلاء الحكومية. يصور التقرير الشوارع المقفرة الخالية من المركبات، مما يعكس الخوف الواضح الذي يسيطر على المجتمعات الإسرائيلية.

نائب رئيس الأمن أرييل فريش من مدينة كريات شمونة، وهي مدينة تقع على خط المواجهة، يروي الدمار الذي سببته الهجمات ويؤكد على أهمية عمليات الإخلاء في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح. إن مشاهد الدمار هي بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الوشيك الذي تواجهه المنطقة.

أعرب القائد السابق للجيش الإسرائيلي، جدعون هراري، الذي يقيم في مجتمع ضعيف بالقرب من الحدود اللبنانية، عن مخاوف متزايدة بشأن التوترات المتصاعدة. وعلى خلفية التدخل الإيراني والصراع المستمر في غزة، يحذر هراري من احتمال نشوب حرب إقليمية كارثية، مرددًا المخاوف التي ترددها العديد من السكان.

إن المشردين داخليا، الذين أجبروا على البحث عن ملجأ في مناطق أكثر أمنا في إسرائيل، تؤكد الشعور السائد بعدم اليقين والخوف. يصور التقرير الإحباط والقلق الذي يشعر به الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مثل دانييل بوكر، الذين يتوقون للعودة إلى الحياة الطبيعية ولكنهم يواجهون الواقع المرير المتمثل في التوترات المتزايدة.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على استعدادات إسرائيل لنزاع طويل الأمد، حيث تقوم خدمة الإسعاف الوطنية بتخزين الإمدادات تحسبًا لأعمال عدائية طويلة الأمد. رئيس الأركان أوري شاحام يؤكد على التحول في العقلية بعد أحداث 7 أكتوبر، مما يدل على الاستعداد لحملة موسعة.