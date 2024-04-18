النصر والنسر.. محمود كهربا يثير الجدل برسالة غامضة على انستجرام

شارك نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا جمهورة صورة من الملعب بعد إسقاطه ضد الزمالك بتصريحاته الأخيرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق كهربا علي الصورة :إيموجي النصر و النسر، مما أثار حيرة متابعيه.

وكان قد وجة نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا رسالة لجمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كهربا عبر خاصية الاستوري : شكرا من قلبي لكل الناس الي سألت عليا انا الحمد لله والشكر لله بخير ربنا يخليكوا اما بالنسبة للناس الي متعودين على التمثيل و الأفلام و ادعائهم للمرض دي مش طريقتنا الحمد لله ولا عمري هدعي المرض عشان مكسب أو خساره .

وتابع: بس معلش اصل احنا مش متعودين على الخسارة ولا عارفين احساسها و مش متعودين عليها زي ناس كتير مش بيأثر فيهم لانها مش جديدة عليهم ،و بشكر الجمهور اللي علطول في ضهرنا و ربنا يديم علينا نعمه جمهور الأهلي .

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.