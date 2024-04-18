استاذ بمعهد التخطيط: ضرب إسرئيل مباشرة بالصواريخ كان أحد البدائل أمام إيران

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، الاستاذ بمعهد التخطيط القومي، أن ما يحدث الآن في المنطقة هو تغيير إقليمي شامل، مشيرة إلى أن إيران لم تستخدم أسلحة متطورة بشكل كبير.

وقالت هبة جمال الدين، خلال لقاء ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن القادة الايرانيين أكدوا أنهم لا يريدون حربا واسعة في المنطقة، ولكن كان لا بد من الرد الإيراني على الضربات الاسرائيلية للسفارة الأيرانية بدمشق.

وتابعت الاستاذ بمعهد التخطيط القومي، أن ضرب إسرئيل مباشرة بالصواريخ كان أحد البدائل أمام إيران، مؤكدة أن اغتيال شخصيات اسرائيلية كان مقترحا لدى إيران قبل الرد العسكري.