ياسمين عز لـ باسم سمرة: بتحب الست الرمضانية ولا أول يوم العيد؟

حل الفنان باسم سمرة، ضيفا على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، تقديم الإعلامية ياسمين عز.

وقال باسم سمرة: “بيلفت نظري فى الست لما يكون شهرها مهذب وجميل ومهندب كدا وكذلك العينين وبفهم فيهم أوي ومنهم أعرف الإنسان كويس ولا لا”.

من جانبها، سألته الإعلامية ياسمين عز: “بيقولك فيه ست ملامحها رمضانية وهي الملامح الأمومية والطيبة تحس فيها ملامح من مامتك وست ملامحها أول يوم العيد سامع الموضوع دا أول مرة أقوله وأخترعته.. ولكن أى نوع من الستات يجذب الرجل أكثر”.

وأضاف باسم سمرة: “مسمعتش الموضوع دا قبل كدا.. وأفضل السيدة الملتزمة فى بيتها والعيد تعيد معايا".