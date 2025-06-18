قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء اجتماع "لجنة أزمات" الأول لمتابعة تداعيات الحرب الإيرانية ـ الاسرائيلية
«يا نبض قلبي».. الشيخ محمد حسان يعلن وفاة والدته ويحدد موعد ومكان الجنازة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
الأول من نوعه.. تفاصيل لقاء آل باتشينو مع بابا الفاتيكان
السعودية تدعو قاصدي المسجد الحرام إلي ارتداء الكمامات
وقوع انفجارات ضخمة في مدينة كرج الإيرانية
4 مليارات يورو .. البرلمان الأوروبي يعتمد القراءة النهائية للدعم المالي لمصر
وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد الإقليمي والتنسيق مع وزراء الخارجية العرب
شاهد.. قميص الأهلي خارج استاد ميتلايف قبل مباراة بالميراس غدًا
الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك
الوزراء يوافق على تخصيص أرض لإقامة مدينة أطفيح الصناعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد الإقليمي والتنسيق مع وزراء الخارجية العرب

اتصالات مصرية مكثفة مع وزراء الخارجية العرب
اتصالات مصرية مكثفة مع وزراء الخارجية العرب
علي صالح

في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الدول العربية الشقيقة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، جرت يوم الأربعاء اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وكل من فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.

شهدت الاتصالات بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية، وتم التأكيد على الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، وبذل الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، كما تم التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وقد تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لمتابعة تطورات الموقف، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات.

وزير الخارجية السعودية الامارات إسرائيل البحرين جامعة الدول العربية بدر عبد العاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. موعدها ورابطها

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

اجتماع بين شعبة الذهب ورئيس مصلحة الدمغة لبحث تحديات الصناعة والتصدير

وزيرا قطاع الأعمال العام والاستثمار

وزيرا قطاع الأعمال والاستثمار يروجان للفرص الاستثمارية بقطاع الغزل

أرشيفية

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية.. ملك قورة بإطلالة جريئة.. وحنان مطاوع تثير الجدل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد