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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود عاشور يفتح النار على بيريرا ويكشف كواليس إيقافه

صدى البلد

فتح محمود عاشور، الحكم الدولي، النار على لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا، مؤكدا إن الدولة أهدرت الكثير من الأموال والدولارات في اسناد رئاسة لجنة الحكام لغير مصريين.

وقال محمود عاشور ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد  »، :" بيريرا "شغال بمزاجه" ومحدش بيحاسبه على أي حاجة، وحاول أكثر من مرة إحداث انقسام بين الحكام ".

وتابع :" بيريرا قرر إيقافي منذ ظهوري الإعلامي بعد بطولة أمم إفريقيا بسبب آرائي، نحن ندافع عن التحكيم ونريد أن نحقق إنجازات لمصر، وما ننجزه كحكام مصريين بمجهودنا، وأنا أتحدث لمصلحة التحكيم".

وشدد: "أهدرنا الكثير من الأموال والدولارات في اسناد رئاسة لجنة الحكام لغير مصريين، هناك 30 إلى 40 مليون جنيه تم صرفهم على أجانب يديرون لجنة الحكام ولكن دون فائدة".

وتساءل محمود عاشور، قائلا: أين تطوير التحكيم المصري منذ تعيين بيريرا رئيسا للجنة؟ ووليد العطار هو المسؤول الوحيد الذي يستمع إلى شكاوى الحكام".

وأردف :" فلوس حرام وبياناتنا راحت للإخوة الأعداء، وبيريرا شغال بمزاجه ومحدش بيحاسبه على أي حاجة".

ووجه رسالة لبريرا قائلا :" أنت مش هتهددنا بالسفارة البرتغالية وزمن الاستعمار انتهى من زمان".

وأتم قائلا :" مسيرتي التحكيمية أوشكت على الانتهاء وقاربت على الاعتزال، ولكن حكام دوليون كبار مرشحون لكأس العالم يخافون من الحديث وكشف الكثير من الحقائق".

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