هو مش من حقنا نفرح؟.. عمرو أديب يتحدث عن فوز الزمالك على الأهلي

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة ببطولة الدورى العام المصري، قائلا: "من حقنا نفرح بهذا الفوز الكبير".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن أود أن اتقدم بالتهنئة لنادي الزمالك بالفوز على النادي الأهلي في قمة الدوري العام المصري، وأي حد يفتكر إني هكبر ومش هتكلم في الموضوع؛ بقول لأ، وده له لسه امبارح الزمالك هزم الأهلي مش بعيد يعني".

وتابع عمرو أديب، أن :"في أهلاوية مستغربة من فرحتنا، طب فين الروح الرياضية، وانتقد تقليل بعض الرموز الأهلاوية من فوز الزمالك على الأهلي في القمة، وبيحسسونا إننا مش من حقنا نفرح ومش من حقنا نفوز يعني".