عمرو أديب يعلق على الأحوال الجوية بدولة الإمارات

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأحوال الجوية في دولة الإمارات، عبر حسابه على أكس.

وكتب: “‏قلبى مع أهلنا فى دولة الإمارات وكل أملى أن يمر هذا المنخفض الجوي التاريخى المدمر بخير وسلام على بلد الخير والسلام وكلى ثقة أن إدارة هذه الدولة العظيمة التى ساندت العالم كله أوقات المحن ستعبر هذه الأزمة وتبنى وتعمر من جديد، وتعود لنا دبى السعادة بتالقها وأنوارها قريبا بعون الله”.

تشهد الإمارات العربية المتحدة موجة من اضطراب الطقس، وتساقط غزيرة للأمطار وتراكم السحب، مما أدى إلى تدمير الطرق في مدينة العين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا من انهيارات أرضية ضخمة وتدمير الطرق في مدينة العين نتيجة الأمطار الغزيرة.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أمس الثلاثاء، أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وكان قد أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في بيان له، أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.